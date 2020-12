Sandro Tonali in campo a Praga: Pioli vuole farlo crescere ulteriormente

Sandro Tonali sarà nuovamente titolare contro lo Sparta Praga. Il tecnico rossonero vorrebbe proseguire la crescita del giovane talento

Oggi, il Milan sfida lo Sparta Praga. Gara inutile per il passaggio del turno, visto che i rossoneri sono già qualificati, ma fondamentale per il primato del girone.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Stefano Pioli vorrebbe inserire contro la formazione ceca Sandro Tonali. L’ex Brescia ha le qualità per migliorare ancor di più e per questo motivo il tecnico rossonero vorrebbe proseguire la sua crescita anche questa sera.