San Siro Milan, c’è un GRANDISSIMO ostacolo che va RIMOSSO! Spuntano le richieste a Sala dopo il VERTICE

San Siro-Milan, c’è un grandissimo ostacolo che va rimosso: spuntano le richieste dei due club al sindaco Sala

Inter e Milan hanno detto no alla ristrutturazione di San Siro, preferendo virare sulla costruzione di un nuovo stadio nell’area adiacente al Meazza. La decisione dei due club milanesi è stata comunicata nell’ultimo incontro andato in scena ieri a Palazzo Marino, per chiudere le porte al progetto di WeBuild. Ritornano così di moda i progetti “Cattedrale” di Popullous e “Gli Anelli” di Manica Crm. Tuttavia, come ricorda il Corriere della Sera, a differenza di quando vennero presentati tali progetti, ora sul Meazza pesa il vincolo della Sovrintendenza.

Molto difficile che possano esistere due impianti ad un centinaio di metri l’uno dall’altro, a meno che la Sovrintendenza ammorbidisca il vincolo o le squadre riescano a presentare un progetto che preservando il secondo anello del Meazza trasformi la Scala del calcio in un’oasi verde. Inoltre, prima di muovere passi concreti, le due squadre milanesi avrebbero fatto 3 richieste al Comune: conoscere il valore dello stadio e delle aree; capire se il vincolo della Sovrintendenza è modificabile; sapere i tempi del possibile acquisto di San Siro e aree limitrofe. In caso di risposta positiva si imboccherà la vecchia strada. In caso contrario entrambi i club si ritufferanno sull’idea di un nuovo stadio fuori dal Comune di Milano.