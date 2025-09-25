San Siro Milan, annuncio netto di La Russa in diretta: «San Siro non va abbattuto! Fratelli d’Italia valuterà cosa fare…». Le ultimissime notizie

Ignazio La Russa, presidente del Senato e figura di spicco di Fratelli d’Italia, ha espresso la sua chiara posizione riguardo al futuro dello stadio di San Siro. Le sue dichiarazioni confermano la linea del suo partito: Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma l’attuale impianto non deve essere abbattuto.

Le parole di La Russa giungono in un momento di grande incertezza per il futuro delle squadre milanesi. Con l’apposizione del vincolo sul secondo anello da parte della Soprintendenza, l’idea di un nuovo stadio nello stesso luogo è diventata quasi impossibile. L’annuncio del presidente del Senato aggiunge un ulteriore tassello a questo complesso puzzle, in quanto rappresenta la volontà politica di una parte importante della città e della nazione. La Russa ha affermato che “Fratelli d’Italia valuterà cosa fare in Consiglio Comunale”, una dichiarazione che fa presagire un voto contrario alla demolizione.

Questa posizione rispecchia l’opinione di molti cittadini e tifosi, che considerano San Siro un’icona e un luogo di culto, un vero e proprio monumento sportivo. L’ipotesi di preservare la struttura esistente, magari ristrutturandola e adattandola per altri scopi, sta guadagnando sempre più consensi. La decisione di non abbattere lo stadio, però, costringerà i club a cercare una nuova location per costruire il loro futuro. Le opzioni, come quella di San Donato per il Milan, diventeranno inevitabilmente l’unica via percorribile.

La questione dello stadio è un tema caldo e la politica ha un ruolo decisivo. La presa di posizione di La Russa e di Fratelli d’Italia influenzerà inevitabilmente il dibattito e il voto in Consiglio Comunale, rendendo ancora più difficile la vita dei club. L’unica certezza, al momento, è che il futuro delle due squadre milanesi non sarà più a San Siro.