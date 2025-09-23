Milan Lecce, il dato sui tifosi presenti a San Siro: buona cornice di pubblico

Milan Lecce – Arriva il primo dato sui tifosi presenti a San Siro per il match di Coppa Italia contro i salentini

Il Milan è sceso in campo per la sua sfida di Coppa Italia contro il Lecce supportato da un pubblico caloroso, nonostante si trattasse di un match infrasettimanale e valido per i sedicesimi di finale. Secondo quanto riportato dal telecronista di Mediaset all’inizio della gara, circa 50.000 spettatori hanno gremito gli spalti di San Siro, offrendo un’ottima cornice di pubblico per la squadra di Massimiliano Allegri.

Il dato è particolarmente significativo, considerando la competizione e il fatto che il turnover annunciato dal tecnico toscano potesse scoraggiare parte del pubblico. Eppure, l’amore dei tifosi per il Diavolo ha prevalso. La presenza massiccia di sostenitori sottolinea l’importanza che il Milan attribuisce a ogni competizione e il desiderio del pubblico di vedere la squadra andare avanti in Coppa.

I rossoneri, guidati per l’occasione dal vice di Allegri, Marco Landucci, possono contare su un’atmosfera da grande evento, un fattore che può fare la differenza nel corso di una partita. In campo, la motivazione per conquistare l’accesso agli ottavi di finale contro la Lazio.

L’affluenza a San Siro per una partita di Coppa Italia testimonia il forte legame tra il club meneghino e i suoi sostenitori, pronti a supportare la squadra in ogni occasione. Questa fiducia è un elemento chiave per la formazione, specialmente in una fase in cui si affrontano impegni su più fronti, tra campionato e coppe. La risposta del pubblico è un segnale positivo e un incentivo per i giocatori a dare il massimo e a ripagare l’affetto dei tifosi.