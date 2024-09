San Siro Milan, CLAMOROSA decisione della UEFA! C’entra la Champions League, cosa è SUCCESSO

San Siro-Milan, clamorosa decisione della UEFA! C’entra la Champions League, decisione presa sulla finale del 2027. I dettagli

Arrivano novità non positive per San Siro, stavolta non direttamente collegate all’Inter o al Milan (che hanno deciso di non ristrutturare l’impianto ma di crearne uno nuovo nell’area adiacente): lo stadio di Milano era tra i candidati ad ospitare la finale di Champions League del 2027 ma la UEFA ha respinto ufficialmente tale ipotesi. Questa la nota diramata dalla UEFA riportata da Calcio e Finanza.

SPIEGAZIONE – «Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della UEFA Champions League 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025».

Tuttavia, come sottolinea La Repubblica, ci sono ancora speranze per l’Italia di ospitare la finale della massima competizione europea del 2027: resta in piedi l’ipotesi Roma, la decisione definitiva sulla nuova sede arriverà entro giugno 2025.