San Siro Milan, De Chirico spiega: «Va messo in sicurezza il terzo anello». E svela un particolare decisivo

Ai microfoni de Il Giornale, Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Comune, ha parlato così di San Siro, attuale impianto di Milan e Inter:

PAROLE – «Dopo 35 anni è necessario un intervento di messa in sicurezza del terzo anello. Nel frattempo, è meglio evitare problemi per i tifosi che vanno allo stadio. Nello studio promosso dall’architetto Fenyves è previsto il controllo e l’eventuale manutenzione di tutte le strutture in cemento armato e non solo. Gli ingegneri che hanno realizzato il terzo anello garantiscono sulla sua stabilità».