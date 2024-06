Douglas Luiz Milan, intesa totale con la Juventus: cifre, dettagli e cosa manca per chiudere. La situazione

Juventus e Aston Villa hanno fretta di chiudere l’operazione Douglas Luiz, seguito anche dal calciomercato Milan, perché i Villains devono rientrare nei parametri del fair play finanziario entro il 30 giugno. La trattativa, come spiegato da Tuttosport, è complessa perché comprende due contropartite: McKennie e Iling-Junior.

I due club hanno già trovato l’intesa totale sulla valutazione dei singoli giocatori coinvolti. L’affare, quindi, sarà nel complesso di 60 milioni. La Juve ha anche l’accordo con l’agente di Douglas Luiz (lo stesso di Zirkee) per un contratto di 4 anni a 5 milioni a stagione, bonus inclusi.

Per chiudere il tutto mancano ancora alcuni dettagli non secondari. Iling-Junior chiede garanzie a Emery, cioè un minutaggio adeguato dopo una stagione in bianconero in cui ha giocato poco. E McKennie, che è disposto a trasferirsi, vuole trovare un accordo di uscita con la Juve per andare via con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.