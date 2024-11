San Siro, La Russa alza la voce: «Contro l’abbattimento di San Siro, vorrei…». Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Ignazio La Russa, sulla questione nuovo stadio che riguarda Milan e Inter, si è espresso con queste parole a Italia Direzione Nord.

«Le due società, con cui ho un buon rapporto, hanno giustamente il desiderio di avere uno stadio moderno, non solo per aumentare i loro introiti, ma anche per offrire un’accoglienza migliore di quella che il vecchio San Siro può dare. Sono favorevole a un nuovo stadio, ma non sono favorevole ad avere come contraltare per forza l’abbattimento dello stadio di San Siro».