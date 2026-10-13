«Ci sono luoghi che vanno oltre il tempo. Giù le mani da San Siro», il Secondo Anello Verde continua la propria battaglia

San Siro non si tocca questo è il messaggio che la frangia più calda della tifoseria dell’Inter sta mandando in questi giorni e che oggi ha ribadito sui social

La pagina de il ‘Secondo Anello Verde’ (tifoseria organizzata dell’Inter) in collaborazione con la propria fanzine ‘FCIM Magazine” ha pubblicato un post sulla questione Stadio San Siro. La frangia più calda della tifoseria interista si oppone alla demolizione dell’impianto. Questo il messaggio:

IL COMUNICATO – «Ci sono luoghi che vanno oltre il tempo, capaci di custodire le emozioni e i ricordi di intere generazioni. San Siro è uno di questi: un simbolo della nostra città, un patrimonio di passione e identità che merita di essere preservato. A cento anni dalla sua nascita, siamo chiamati a difendere ciò che rappresenta e a garantire che anche chi verrà dopo di noi possa viverne le emozioni. Solo restando uniti potremo scrivere il futuro che merita la Scala del Calcio. Per tutto quello che ci ha dato. Per tutto quello che ha ancora da regalare. GIÙ LE MANI DA SAN SIRO!».

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Un discorso che sta facendo discutere sia gli interisti che i milanisti, alcuni sono d’accordo, altri invece sostengono che se pur difficile è una decisione che va accettata per avere un futuro migliore.