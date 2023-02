SAN SIRO APRE LE PORTE AL MATCH TRA MILAN E ATALANTA: TANTE INIZIATIVE PER VIVERE LE EMOZIONI ANCHE FUORI DAL CAMPO

Protagonisti a San Siro ospiti e celebrities direttamente dalla Milan Fashion Week: da Bianca Balti, top model internazionale, a Maye Musk, influencer e madre di Elon Musk. Sul campo, per la prima volta il quarto kit realizzato da Puma insieme a Koché, emergente maison della moda mondiale, oltre ad una speciale iniziativa con Warner Bros per il lancio del nuovo film “Creed”

Milano, 26 febbraio 2023 – Ancora un successo di pubblico a San Siro per il match contro l’Atalanta di questa sera: oltre 72 mila biglietti venduti, con centinaia di ingessi dedicati al Club 1899, l’esperienza VIP dedicata ai tifosi che vogliono vivere le emozioni dello stadio nelle zone più esclusive e glamour.

Tantissimi gli ospiti e i vip attesi stasera, nella giornata conclusiva della Milan Fashion Week, al centro delle attività di engagement e comunicazione di AC Milan, sempre più protagonista della cultura, del lifestyle, del costume e come catalizzatore di passioni e tendenze.

Nelle lounge dedicate agli ospiti del Milan, si potranno incontrare top model come Bianca Balti, giovani interpreti del cinema come Beatrice Vendramin e Saul Nanni, volti televisivi come Melissa Satta. Special guest della serata Maye Musk – modella, dietista, imprenditrice e influencer, oltre che mamma di Elon Musk – e il tennista Stefanos Tsitsipas. Inoltre, sempre presenti i più seguiti creator e influencer digitali: stasera, in particolare, assisteranno al match Jacob Rott, Luis Freitag, Nils Kuesel, Yusuf Panseri e Simone Berlini che, insieme, contano oltre 40 milioni di followers solo su Tik Tok. Una contaminazione di mondi e generazioni eterogenee che si connettono grazie ad un unico appassionante fil rouge&noir.

Nell’ambito dell’esclusiva collaborazione con Warner Bros e dopo il successo dell’iniziativa a San Siro in occasione del lancio di Black Adam, questa sera i tifosi potranno assistere ad un momento speciale che accenderà lo stadio per il lancio del nuovo “Creed III”, il terzo capitolo del franchise di successo, con Michael B. Jordan al suo debutto alla regia, e nel ruolo del protagonista Adonis Creed.

Sul campo, i giocatori del Milan indosseranno il 4^ Kit realizzato da Puma in collaborazione con Koché, maison di moda francese, considerata tra le più innovative firme del panorama mondiale. La nuova maglia, che integra un’interpretazione pixelata, game-ready, delle iconiche strisce rossonere del Milan, debutterà per la prima volta oggi a San Siro.