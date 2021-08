Sampdoria, i tifosi rossoblù conquistano il murales blucerchiato. La risposta

Sampdoria, bliz notturno dei tifosi del Genoa in via del Piano: intervento repertino dei blucerchiati. Il messaggio – FOTO

I tifosi della Sampdoria non hanno passato una notte tranquilla: il murales di via del Piano a Marassi, alla vigilia della sfida con il Milan, è stato infatti ricoperto di rossoblù. Gli ultras blucerchiati sono subito scesi in strada a coprire il simbolo avversario di blu lasciando anche un messaggio.

«Vogliamo picchiarci 24h su 24», questo il messaggio dei tifosi sampdoriani lasciato sul muro. Un chiaro segnale per la tifoseria avversaria.

CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO SU SAMPNEWS24