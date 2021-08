Sampdoria-Milan, D’Aversa prepara la squadra: le ultime da Bogliasco

Allenamento mattutino per la Sampdoria di Roberto D’Aversa, che continua la preparazione in vista del Milan. Le ultime da Bogliasco

Allenamento mattutino per la Sampdoria di Roberto D’Aversa, che continua la preparazione in vista del match contro Milan, posticipo della prima giornata di campionato in programma lunedì alle 20:45. Il report da Bogliasco.

«Questa mattina a Bogliasco Roberto D’Aversa ha inizialmente diviso la Sampdoria in due gruppi di lavoro, che – dopo il riscaldamento – si sono spartiti tra campo e palestra per dedicarsi allo sviluppo della forza. La squadra, una volta riunita, ha poi effettuato esercizi per la trasformazione tecnico-tattica in campo. Percorso personalizzato di recupero agonistico per Manuel De Luca. Domani, venerdì, di nuovo appuntamento mattutino al centro sportivo “Gloriano Mugnaini”».