Sampdoria Milan, serata speciale per Augello: è tifoso rossonero

Sampdoria-Milan, Augello è pronto a scendere in campo da titolare: da tifoso del Milan il terzino ha il cuore diviso a metà

Se Inter-Sampdoria è un derby per Tommaso Augello, la partita contro il Milan è di quelle in cui il cuore è diviso a metà. Il terzino della Sampdoria non ha mai nascosto la sua fede calcistica e il suo tifo per la squadra rossonera.

Il cuore però andrà messo da parte perché la Sampdoria ha bisogno dell’apporto di Augello sulla fascia mancina. Non ci sono dubbi sulla sua titolarità dato che Nicola Murru in settimana ha accusato qualche problema alla caviglia.