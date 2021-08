Sampdoria-Milan: Pioli opta per un cambio a centrocampo

Sampdoria-Milan: questa sera i rossoneri affronteranno il team blucerchiato. Stefano Pioli deve fate a meno di Kessie e inoltre…

Questa sera il Milan affronterà la Sampdoria nel match valido per la prima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono rispondere ad Inter, Roma, Lazio, Atalanta e Napoli.

Stando a quanto riporta Sky Sport, oltre a Kessie, Stefano Pioli non potrà contare al 100% su Ismael Bennacer. L’algerino dovrebbe accomodarsi in panchina. Al suo posto dovrebbe giocare Rade Krunic in coppia con Sandro Tonali.