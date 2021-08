Mike Maignan ed Olivier Giroud fanno il loro esordio nel campionato italiano nel match tra Sampdoria e Milan

Mike Maignan ed Olivier Giroud fanno il loro esordio in Serie A. I due nuovi acquisti del Milan partono dal 1′ minuto nel match contro la Sampdoria. Per l’attaccante si tratta del terzo dei top 5 campionati europei dopo aver giocato in Ligue 1 con il Montpellier ed in Premier League con le maglie di Arsenal e Chelsea.

