Sampdoria Milan, dubbi su Damsgaard: la riflessione di D’Aversa

Sampdoria Milan, dubbi su Mikkel Damsgaard per D’Aversa legati soprattutto alla condizione fisica del centrocampista: la riflessione del tecnico

Nel caso di Mikkel Damsgaard non è il mercato a mettere qualche dubbio nella testa di Roberto D’Aversa in vista della partita contro il Milan. La cessione di Jakub Jankto ha creato, inevitabilmente, un buco che può essere colmato solo in due maniere. Schierare Manolo Gabbiadini e il danese, rispettivamente esterno mancino e centrale nel tridente dietro a Fabio Quagliarella, o utilizzare Gianluca Caprari.

Dato che c’è maretta tra Caprari e la Sampdoria (solo dai convocati si scoprirà se il caso è rientrato o meno), il tecnico blucerchiato dovrà fare di necessità virtù. Le perplessità di D’Aversa sono legate alla condizione fisica: Damsgaard si è aggregato per ultimo al gruppo blucerchiato, ha patito un leggero stato influenzale in settimana (giovedì non si è allenato) e quindi non è ancora stata presa la decisione se buttarlo nella mischia dal primo minuto di gioco o farlo subentrare.