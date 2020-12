Sampdoria-Milan: Candreva prende Tonali per un orecchio, VIDEO

Sampdoria-Milan: clamoroso gesto di Antonio Candreva nei confronti di Sandro Tonali, ecco le immagini dell’accaduto

Il Milan ha battuto la Sampdoria 2-1, grazie alle reti di Kessie e Castillejo. Durante, però, il match di Marassi, succede un clamoroso colpo di scena, ripreso in diretta da Sky Sport.

Antonio Candreva prende per l’orecchio Sandro Tonali, a gioco fermo. Il giudice di gara e Var hanno lasciato correre, anche perché il centrocampista rossonero non ha protestato in maniera veemente. Ad ogni modo resta il fatto che tale accaduto verrà presentato a breve al giudice sportivo, rischio squalifica? Non è da escludere.

IL VIDEO