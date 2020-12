Sampdoria-Milan, blucerchiati in campo con una maglia celebrativa

Sampdoria Milan, la partita di domenica sarà un difficile banco di prova per i blucerchiati che scenderanno in campo con una maglia celebrativa

125 ANNI- Come riporta questa mattina il Secolo XIX, Samp-Milan, partita in programma domenica allo stadio Ferraris di Genova, oltre ad essere un banco di prova per entrambe le squadre, sarà anche un’occasione di ricorrenza: La società doriana ha ricevuto l’ok della Lega Serie A, per scendere in capo con la maglia celebrativa dei 125 anni dell’Andrea Doria.