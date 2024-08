Samardzic Milan, l’Udinese esce ALLO SCOPERTO: Furlani ha una STRATEGIA per arrivare al serbo! Il prezzo fatto dai friulani resta alto

Ieri, il direttore generale dell’Udinese, Gianluca Nani, in un’intervista concessa a Sky Sport ha di fatto svelato la posizione del club bianconero riguardo al futuro di Lazar Samardzic, obiettivo concreto del mercato Milan per il centrocampo. I friulani intendono cedere il proprio gioiello in questa finestra estiva di mercato in quanto il calciatore potrebbe non avere più i giusti stimoli per cominciare una nuova stagione senza compiere il salto in una big.

Il serbo, come sottolinea Calciomercato.com, continua a dare la propria preferenza ai rossoneri e avrebbe rifiutato diverse proposte nelle ultime settimane. La valutazione fatta dall’Udinese non è però così contenuta, ma è di circa 20 milioni di euro: motivo per il quale i dirigenti di via Aldo Rossi non hanno ancora affondato il colpo, considerando il calciatore più come una scommessa da fare che un un giocatore pronto da 25 milioni di euro. La trattativa va avanti a fuoco lento e il diavolo è convinto che l’operazione si potrà fare verso la metà di agosto, quando i friulani potranno scendere rispetto alla richiesta iniziale, avvicinandosi ai 15 milioni di euro (ovvero la valutazione fatta dal Milan).