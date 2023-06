Samardzic Milan, rossoneri in pressing: contatti in corso con l’Udinese per il centrocampista che piace molto a Pioli

Le mosse del Milan saranno concentrate non solo sull’attacco ma anche a centrocampo, lì dove ci sarà bisogno di interventi massicci dopo la cessione al Newcastle di Tonali.

Ecco perchè – scrive Tuttosport – sono stati intensificati i contatti per Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo è un profilo che convince in tutto e per tutto: i rossoneri hanno avviato i contatti con l’Udinese e stanno discutendo anche di eventuali contropartite per alleggerire la parte cash.