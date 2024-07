Samardzic Milan, oggi un nuovo CONTATTO con l’entourage: CHIARITA la posizione del centrocampista. La sua volontà

La trattativa condotta dai dirigenti del mercato Milan per portare in rossonero Lazar Samardzic va avanti spedita. Il centrocampista dell’Udinese è un obiettivo concreto per rinforzare ulteriormente la rosa per la prossima stagione.

Come riferito da Fabrizio Romano in collegamento su PlayBack, oggi è andato in scena un nuovo contatto con l’entourage del calciatore serbo. Ai rossoneri è stato fatto capire come l’intenzione del ragazzo sia esclusivamente quella di trasferirsi a Milano alla corte di Paulo Fonseca.