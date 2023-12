Samardzic Milan, Cioffi sbuffa: «Mi è giunta all’orecchio questa voce». Le sue dichiarazioni in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Bologna, il tecnico dell’Udinese Cioffi ha parlato del futuro di Samardzic, obiettivo tra le altre anche del mercato Milan. Le sue dichiarazioni.

SAMARDZIC – «È cresciuto, mi è arrivato all’orecchio che qualcuno ha detto che non ho un buon rapporto con lui, non so da dove sia nata la cosa, io semplicemente voglio il massimo da tutti e chi sta meglio gioca, le scelte le faccio io».