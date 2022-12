Allenamento Salernitana: oggi prima seduta nel ritiro turco

Arrivata in giornata in Turchia, la Salernitana ha sostenuto nel pomeriggio il primo allenamento presso il ritiro di Belek, in Antalya.

Come riportato da TuttoSalernitana.com prima parte della seduta dedicata ad una fase di attivazione fisica seguito da un lavoro atletico. Seconda parte di allenamento dedicata a corse a metà campo. Domani è prevista una doppia seduta, vigilia della sfida amichevole di sabato contro il Fenerbahce, in programma alle ore 16:00.