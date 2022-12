La Salernitana non si allenerà nella giornata di Natale. I prossimi avversari del Milan riprenderanno domani

Anche per la Salernitana oggi sarà giornata di riposo. Come riporta il sito ufficiale del club granata, la squadra di Nicola non si allenerà.

I prossimi avversari del Milan riprenderanno la preparazione domani per un allenamento mattutino.