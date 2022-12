Ochoa è il nuovo portiere della Salernitana. Ora bisogna completare l’iter affinchè il portiere possa scendere in campo contro il MIlan

Ochoa è il nuovo portiere della Salernitana. Teoricamente è tesserato per il Club de Fútbol América fino al prossimo 31 dicembre, ma l’oramai ex società ha diramato un comunicato stampa in cui annunciava l’interruzione del rapporto lavorativo.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com le due federazioni sono a lavoro per ultimare l’iter burocratico utile ad ottenere il transfer, già domani sarà depositato in Lega il pre-contratto che avrà valenza a tutti gli effetti a partire dal prossimo 1 gennaio. Il 3 gennaio la Salernitana consegnerà la lista aggiornata e, salvo impedimenti al momento improbabili, potrà schierare il neo portiere titolare nella sfida contro il Milan