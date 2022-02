Salernitana Milan, tegola per Nicola: Verdi verso il forfait

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Simone Verdi ha accusato un affaticamento muscolare in allenamento e sarà con ogni probabilità out per Salernitana Milan. Tegola per Nicola

Si complica la preparazione della Salernitana per la gara di sabato sera contro il Milan. Simone Verdi, ex della sfida, ha infatti accusato un affaticamento muscolare in allenamento ed è a rischio per la gara contro i rossoneri.

Si tenterà il recupero fino all’ultimo minuto ma l’orientamento dello staff medico è quello di non rischiarlo.