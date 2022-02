Salernitana Milan, i precedenti e il dato sui gol

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sabato sera il Milan torna in campo per sfidare la Salernitana fuori casa e continuare a correre in campionato. Di seguito, dal sito della Lega Serie A, i precedenti e il dato sui gol:

«La Salernitana ha vinto solo una delle cinque sfide di Serie A TIM contro il Milan (un 4-3 datato giugno 1948), quattro successi rossoneri completano il parziale.

Il Milan ha segnato almeno due reti in ciascuna delle cinque gare contro la Salernitana in Serie A TIM: sono 12 i gol a bilancio, una media di 2.4 a incontro, la più alta registrata dai rossoneri

contro una singola avversaria attualmente nella competizione».