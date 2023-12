Salernitana Milan, arbitra Doveri: i precedenti non sorridono ai rossoneri

Salernitana Milan, arbitra Doveri: i precedenti match diretti dal fischietto non sorridono ai rossoneri. Ecco perché

A dirigere Salernitana Milan di stasera sarà l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Il match andrà in scena all’Arechi di Salerno alle ore 20:45.

Per il direttore di gara si tratta della ventinovesima direzione in carriera con i rossoneri. La squadra di Stefano Pioli ha un bilancio positivo con l’arbitro, anche se gli ultimi match non sono andati così bene. Nelle ultime due partite sono infatti arrivate ben due sconfitte per i rossoneri: contro l’Udinese per 3 ad 1 e contro lo Spezia per 2 a 0.