Sala su Ibrahimovic: «Fa cose pazzesche a 39 anni»

Intervenuto sul canale Twitch rossonero, Luigi Sala, ex difensore del Milan ha così parlato dell’apporto di Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto sul canale Twitch rossonero, Luigi Sala, ex difensore del Milan ha così parlato dell’apporto di Zlatan Ibrahimovic:

«E’ sempre un valore aggiunto. Secondo me è stato quello che ha acceso la scintilla decisiva per l’esplosione del Milan. Lui ti fa dare sempre tutto e così alza il livello delle prestazioni di ogni singolo compagno di squadra. Poi continua a fare cose pazzesche in campo anche a 39 anni. Non dà un contributo semplicemente sul piano caratteriale, ma riesce ad essere determinante anche in chiave realizzativa, come testimoniano i dodici gol segnati in appena otto presenze».