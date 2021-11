Sala: «Ricostruzione di San Siro? Vi dico cosa ne penso»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, le sue parole

«A tutti quelli che dicono ‘sì ma bisognava ristrutturare San Siro’, dico semplicemente andate voi a convincere le squadre. Perché il punto è questo. Io ci ho provato due anni ma se non lo vogliono fare? Se qualcuno si sente più bravo di me, avanti. Sia in Consiglio comunale che con i cittadini sono disponibile a fare dei passaggi di discussione, ma la discussione non può essere un sì o un no al progetto perché su quello noi ci siamo presi la nostra responsabilità e andiamo avanti. Se la discussione è su come è il progetto ovviamente possiamo parlarne».