Sala: «Lo stadio deve essere costruito ma prima voglio sapere una cosa»

Giuseppe Sala dice la sua riguardante la costruzione del Nuovo Stadio, ecco le parole del sindaco di Milano

Giuseppe Sala ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole

«Io credo che lo stadio si debba fare non ho cambiato idea. Ma il punto è un altro: lo stadio vale meno della metà del progetto immobiliare proposto da Inter e Milan. È davvero così illogico voler sapere chi è quel qualcuno a cui affideremo per diversi anni la rigenerazione del quartiere? La reazione dell’Inter mi ha sorpreso. Mi chiedo se sono mal consigliati e mi verrebbe una domanda da fare al presidente Zhang: in Cina si permetterebbero di rivolgersi alle istituzioni come hanno fatto con me? Io qualche dubbio ce l’ho… Ma voglio fare il bene di Milano, non faccio l’offeso e continuo a dire che lo stadio è una buona opportunità anche per la città. Ma quando si va a concludere una trattativa si deve sapere con chi si sta chiudendo. Se l’Inter viene da me e mi dice che l’investimento di Suning continua riattivo il dossier; ma anche se mi dice che trattano con pinco pallino e mi portano pinco pallino che garantisce la continuità dell’investimento, a me andrà bene».