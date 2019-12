Sagna: «Ibra in Italia farà ancora la differenza. A lui non piace perdere»

Sagna parla di Ibrahimovic, lo conosce, lo ha affrontato, sportivamente parlando, recentemente e lo elogia come la maggior parte

Sagna Intervistato da Sky Sport, l’ex difensore di Arsenal, Manchester City e Benevento ha parlato del ritorno al Milan di Ibra, affrontato recentemente in MLS, quando il terzino francese giocava con il Montreal Impact, mentre lo svedese con i Los Angeles Galaxy.

ANCORA LA DIFFERENZA- «Ibrahimovic è fortissimo, vuole fare sempre gol. In MLS ha fatto bene, ha cambiato i Galxy e sicuramente farà ancora la differenza in Italia. Per lui giocare a calcio è una cosa naturale e poi ha voglia di lavorare e vincere, non gli fa mai piacere perdere. Per questo gioca ancora a calcio nonostante i 38 anni».