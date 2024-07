Saelemaekers lancia segnali per il FUTURO: cosa lascia il belga dopo Rapid Vienna Milan

Saelemaekers lancia segnali per il FUTURO: cosa lascia l’esterno belga dopo Rapid Vienna Milan di ieri pomeriggio

L’anno in prestito a Bologna potrebbe aver rivitalizzato Alexis Saelemaekers e riconsegnato di conseguenza al Milan una pedina importante e su cui fare eventualmente affidamento nel futuro prossimo.

In attesa di una decisione ufficiale da parte della società, ieri nell’uscita contro il Rapid il belga è stato tra i più positivi: entra e mette in mostra alcuni pezzi forti del suo repertorio come il dribbling nello stretto. A riportarlo è Tuttosport.