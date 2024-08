Saelemaekers Milan, la PERMANENZA del calciatore è un REBUS: tra sirene di MERCATO e occasioni in Serie A. Le ULTIME

La permanenza di Alexis Saelemaekers al Milan continua a essere un rebus. Ecco la situazione aggiornata del calciatore

Milan e Roma, due squadre con esigenze diverse, potrebbero trovare una soluzione comune nello scambio tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. I rossoneri cercano un’alternativa a Morata, mentre i giallorossi necessitano di un rinforzo sulla fascia destra.

La Roma sembra particolarmente interessata a Saelemaekers, tanto da aver già trovato un accordo con il giocatore belga per il suo trasferimento in giallorosso, indipendentemente dall’esito dello scambio con Abraham.

I contatti tra le due società si sono intensificati nelle ultime ore. Attualmente è in corso una conference call tra gli amministratori delegati di Milan e Roma, Giorgio Furlani e Lina Souloukou, per definire le basi economiche dell’operazione.

Il Milan propone di inserire Saelemaekers nella trattativa con una valutazione di 17 milioni di euro, aggiungendo un conguaglio economico di 4/5 milioni di euro. La Roma, dal canto suo, valuta Abraham 22 milioni e non intende valutare Saelemaekers oltre i 12 milioni di euro previsti per il riscatto dal Bologna non esercitato la scorsa stagione.