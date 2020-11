Saelemaekers: «Contro il Napoli vogliamo vincere anche per Pioli»

Il centrocampista rossonero Alexis Saelemaekers ha parlato della situazione in casa Milan in vista del prossimo match contro il Napoli

Alexis Saelemaekers ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue parole:

«Segnare è molto importante per me, spero di continuare a farlo anche in futuro. Mi piace inserirmi in zona offensiva e ora lo sto facendo di più rispetto al passato»

Sul Napoli – «Credo che la squadra ha lavorato molto durante questa settimana, perché la partita di domenica è molto importante per noi. Speriamo di fare bene»

Su Pioli: «Ha fatto un grande lavoro. Per noi è un’opportunità di dimostrare che possiamo giocare per lui domenica. Vogliamo vincere per lui e per noi. Ora abbiamo la fiducia del mister e della squadra, per me è fondamentale per continuare come sto facendo. Sono contento per la fiducia che mi dà il club e spero di continuare a migliorare ogni giorno per dimostrare che sono un buon giocatore di questa squadra»

Sulla squadra – «La squadra sta migliorando sempre di più per me. Lavoriamo duro tutti i giorni a Milanello e sul campo giochiamo con più fiducia. Siamo più forti e speriamo di continuare così per il resto della stagione»

Ancora sul match di Napoli – «Tutti noi sappiamo che è una gara importante. Penso che noi tutti siamo pronti»

Su Milano – «E’ una città molto familiare, per me non è assolutamente un problema stare qua. Mi trovo molto bene»

Sulla Nazionale – «Ci dà più fiducia sia a me che a Calabria. Credo sia una cosa positiva anche per il club perché ha due calciatori in nazionale qualificati alle fasi finale di Nations League».