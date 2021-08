Saelemaekers: «Champions? Dovremo sfruttare bene l’inesperienza»

Saelemaekers, ha parlato del club rossonero nell’intervista ai microfoni di Tuttosport

Saelemaekers fa il punto sul Milan. Il centrocampista belga ha così parlato del club rossonero nella sua intervista ai microfoni di Tuttosport.

SITUAZIONE ATTUALE – «In campo ho sempre più fiducia perché conosco bene i compagni e tutti quelli che lavorano nel Milan. Non aver cambiato allenatore è un bel vantaggio perché conosciamo sempre meglio Pioli, l’obiettivo è fare ancora meglio rispetto all’anno scorso. Vincere lo scudetto? Ci proviamo, ragionando partita per partita e poi vediamo che succede».

CHAMPIONS LEAGUE – «Solo in cinque o sei di noi hanno già giocato in Champions League, quindi ci arriveremo con un po’ d’inesperienza. Ma questa può essere molla per giocare con quell’incoscienza che ti porta a fare grandi cose, come abbiamo visto con l’Ajax. Ci aiuta pure il fatto di avere già acquisito un certo tipo di mentalità data dalle certezze tattiche che ci ha dato Pioli. Personalmente, sono convinto che faremo una grande Champions».