Saelemakers su Ibra: «Imoportante averlo oggi, dà la mentalità giusta»

Saelemaekers ha parlato a Sky nel prepartita di Cagliari Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore rossonero in vista del match

Alexis Saelemaekers ha parlato a Sky nel prepartita di Cagliari Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore rossonero in vista del match:

«Il calcio non è mai uguale ogni settimana, l’importante per noi è avere l’atteggiamento e la mentalità giusta ogni partita e per quello lavoriamo ogni settimana»

«Ibra è un giocatore importante per il gruppo è averlo con noi è sempre meglio perchè aiuta ad avere la mentalità giusta di cui parlavo. Per noi è importante averlo con noi oggi»