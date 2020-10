Saelemaekers: «Adesso sento la fiducia di Pioli, stiamo dimostrando…»

Alexis Saelemaekers, in rete anche ieri contro il Rio Ave, è stato intervistato da Milan TV. Ecco le sue parole

Alexis Saelemaekers, in rete anche ieri contro il Rio Ave, è stato intervistato da Milan TV. Ecco le sue parole: «Adesso è il risultato di tutto il lavoro che abbiamo fatto durante la pausa. Sono contento per il mister e per tutti noi giocatori che stiamo dimostrando tanto sul campo.

Pioli mi ha dato fiducia e io provo a ricambiarla sul campo. So ora che sono un giocatore più importante per lui. È una grande esperienza per me, domenica andiamo a giocare con fiducia. Dobbiamo sempre dimostrare il nostro calcio che stiamo facendo in questo periodo».