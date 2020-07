Saelemaekers: «È la realizzazione di un sogno giocare al Milan»

Saelemaekers ha voluto raccontare le proprie emozioni in merito alla possibilità di giocare nel Milan e il fatto di essere stato riscattato

Ecco le parole dell’esterno del Milan Saelemaekers ai microfoni di SportMediaset sulla sua esperienza in rossonero e la decisione del club di riscattarlo a titolo definitivo dall’Anderlecht.

«Giocare qui, vestendo la maglia rossonera, è un vero onore. Un sogno realizzato: non avrei mai pensato di riuscirci, ma alla fine questa è la conferma che il lavoro paga, così come la volontà di arrivare al proprio obiettivo. Sono felicissimo di esser stato confermato in squadra e continuerò a dare il massimo in ogni occasione, cercando di farmi trovare sempre pronto»