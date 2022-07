Sacchi su ZTE Milan: «Non si possono dare giudizi definitivi a Luglio». Le dichiarazioni dell’ex allenatore rossonero

Arrigo Sacchi ha rilasciato qualche dichiarazione su ZTE-Milan Le sue parole in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

«Gli altri aggredivano e facevano pressing, i rossoneri indietreggiavano. Nella prima mezz’ora non c’è stata partita. Però ripeto quello che ho detto all’inizio: non si possono dare giudizi definitivi dopo un’amichevole di luglio. Semmai ho notato che il Milan non ha fatto pressing. D’altronde in Italia lo fanno bene soltanto l’Atalanta, il Verona e il Torino. Nel calcio moderno, se non aggredisci, sei fritto in padella.»