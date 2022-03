Sacchi: «Pioli ha alzato il livello. Mi piacerebbe vedere il Milan vincere». Le parole dell’ex allenatore rossonero

Arrigo Sacchi ha rilasciato qualche dichiarazione sul Milan ai microfoni del Corriere di Bologna. Le sue dichiarazioni.

«Non è la squadra più forte, ma è quella che gioca meglio. Possono peccare in continuità, avendo diversi giovani, ma Pioli ha alzato al massimo livello i valori della rosa e sarebbe un degno vincitore del tricolore: per l’amore che ho per il calcio e per le emozioni che dà, mi piacerebbe che il Milan vincesse lo scudetto per quanto esprime sul campo. Poi nella dirigenza c’è Maldini: è sempre stato più grande dell’età che aveva, con un padre che gli ha insegnato tutto.»