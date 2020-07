Sacchi, l’idolo di Rangnick che sta con Pioli: «Oggi il Milan è una squadra sicura»

L’ex storico allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha speso parole di elogio per le recenti prestazioni del Milan

Le recenti prestazioni di primissimo livello del Milan nel campionato post-lockdown hanno disorientato il parere di diversi addetti ai lavori (e non). Sembra sempre più difficile infatti legittimare un ennesimo stravolgimento tecnico, con l’arrivo di Ralf Rangnick, alla luce delle recenti vittorie e grandi performance. A schierarsi dalla parte del Milan di Pioli ci ha pensato Arrigo Sacchi. L’ex storico tecnico rossonero, idolo e modello (ricordiamo) per Rangnick, ha così commentato alla Gazzetta dello Sport la situazione attuale del Diavolo:

«I rossoneri non sono più quelli visti prima del Covid. È scomparso il gruppo timido, incerto, con scarse sicurezze e conoscenze. Adesso è una vera squadra, coesa, determinata e coraggiosa. Figlia della conoscenza e dell’innovazione. I rossoneri sono cresciuti nelle certezze e nell’autostima grazie a una maggiore collaborazione, comunicazione e sinergia. Oggi è un’altra squadra: sicura, autoritaria e con una grande idea di gioco. Il tutto in un contesto organico, che gioca con forza, ritmi forsennati e velocità elevatissime. Oltre ai dubbi sono scomparsi molti limiti individuali. Tutti i nuovi (Bennacer, Kjaer, Saelemaekers, Rebic, Hernandez e persino Leao) stanno crescendo. Ma anche i giocatori che sono al Milan da tempo, da Romagnoli a Kessie e Calhanoglu stanno giocando come mai si era visto prima. Persino l’ingaggio discusso di Zlatan Ibrahimovic si sta verificando molto positivo: ha apportato classe e personalità, altro non è richiesto».