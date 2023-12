Sabatini apre alla cessione di Dia: «Via alle mie condizioni»

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Dia. Sabatini ha fatto chiarezza sul futuro dell’attaccante

«Non so ancora se lo chiederanno, ma sappiano che costa. Iervolino non ha bisogno di un contabile, ma deve essere chiaro a tutti che ha avuto una esposizione di decine e decine di milioni di euro. In due anni ha fatto sacrifici personali incredibili. Se ce lo chiedono in prestito perdono tempo. Se va via è per una cifra ridondante, che ci aiuta ad andare sul mercato per una eventuale sostituzione. La clausola è sempre oggetto di discussione. Forse è presto per entrare nel dettaglio, più tardi studierò i documenti col segretario e con la proprietà»