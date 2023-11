Sabatini durissimo: «Camarda non farà la stessa carriera di Maldini. La sua pubblicità opacizza la serie di infortuni del Milan!»

Sandro Sabatini, giornalista, nel suo editoriale ha parlato così di Francesco Camarda. Queste le sue dichiarazioni

Nel suo editoriale su Calciomercato.com, Sandro Sabatini ha detto la sua su Francesco Camarda del Milan. Questo un estratto del suo pensiero.

PAROLE – «Tutto questo per dire che sembra un’allucinazione collettiva questo quindicenne, Francesco Camarda, oggi in prima pagina sulla Gazzetta, su tutti i siti e in ogni sondaggio on line. Poi, forse entrerà in campo contro la Fiorentina. Ci saprà stare. Magari farà anche un gol sfruttando sia le qualità precoci da killer d’area di rigore sia la classica fortuna del principiante. Glielo auguriamo, davvero, di cuore. Ma tutto sarà accompagnato da due domande. La prima: Camarda farà la stessa carriera di altre giovanissime stelle rossonere, tipo Rivera e Maldini? Risposta: no. Seconda domanda: la pubblicità su Camarda fa comodo al Milan per opacizzare la strepitosa serie di infortuni e anche il rendimento assai sotto tono degli attaccanti acquistati (Jovic, Okafor, Chuku e Romero)? Risposta: sì».