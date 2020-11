Ruiu: «I primi a cui va rinnovato il contratto sono Kessie e Romagnoli»

Secondo Cristiano Ruiu, il Milan deve rinnovare subito i contratti di Franck Kessie e Alessio Romagnoli per non perdere potere contrattuale

Cristiano Ruiu, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato dei rinnovi di contratto che tardano ad arrivare in casa Milan per giocatori chiave. I giocatori in questioni sono Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Ricordiamo che i primi 3 vanno a scadenza nel giugno 2021, mentre l’ivoriano e il capitano a giugno 2022.

Ecco il pensiero di Ruiu: «Sulla carta i più urgenti da rinnovare potrebbero sembrare Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu, ma in realtà non è così. Dico questo perché sui giocatori in scadenza nel 2021, il Milan non ha più alcun potere contrattuale, mentre su quelli in scadenza nel 2022 il potere ce l’ha ancora. A Kessie e Romagnoli devi rinnovare il contratto prima di tutti. A Livello strategico, devi fare subito queste operazioni. Per Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu, la società deve dargli quello che vogliono, altrimenti li perde a 0, specialmente per il portiere e per il turco».