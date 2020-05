Ruiu: «Attaccando Rangnick, Maldini si è messo al riparo»

Il giornalista tifoso rossonero è intervenuto sulla querelle Maldini-Rangnick sottolineando la differenza con le dichiarazioni di Boban

Anche Cristiano Ruiu è intervenuto sulle dure parole di Paolo Maldini su Rangnick. Su Telelombardia, il giornalista tifoso del Milan ha infatti dichiarato: «A differenza di quanto fatto da Boban che ha attaccato la società, Maldini ha difeso la società attaccando direttamente Rangnick quindi non può subire provvedimenti disciplinari».

Entrando nel merito: «Una società normale, di fronte alle dichiarazioni di Rangnick avrebbe dovuto intervenire. il 20 gennaio era doverosa una smentita da parte della proprietà o di Gazidis per mantenere un ambiente sereno. Non solo non arriva la smentita ma addirittura il licenziamento di Boban. Bisogna riconoscere che la stagione del Milan è già finita perché si sa già che il 90% dei tesserati non ci sarà più».