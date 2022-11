Rui Costa confessa: «L’Italia mi è rimasta nel cuore»

L’ex centrocampista del Milan, Manuel Rui Costa, ha confessato il grande legame che lo lega all’Italia: le sue dichiarazioni

Manuel Rui Costa, intervistato da Sky, ha parlato benissimo dell’Italia:

«A livello di club è la mia seconda casa, sono stato dodici anni in Italia, sarò grato per come mi hanno accolto. Se parliamo di Fiorentina e Milan ho grande nostalgia di quei tempi. Vero è che sono tifoso del Benfica dai piedi alla testa, ma queste due squadre mi sono entrate nel cuore con una potenza tremenda. Ho avuto la fortuna di non avere giocato in mille squadre, ma sono molto legato a quelle che ho rappresentato. Pur essendo presidente del Benfica, l’Italia continua ad accompagnare regolarmente la mia vita».