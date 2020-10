Rui Costa: «Calhanoglu può entrare nella storia del Milan»

Manuel Rui Costa, intervistato da Milan TV, ha parlato del mercato portato avanti da Paolo Maldini. Ecco le sue parole

Manuel Rui Costa, intervistato da Milan TV, ha parlato del mercato portato avanti da Paolo Maldini. Ecco le sue parole: «Paolo conosce perfettamente il calcio e il Milan, questo è la cosa più importante. I giocatori bravi sono ovunque, non bisogna solo saperli prendere ma sapere chi può inserirsi bene nel club rossonero. Non sono sorpreso del lavoro che sta facendo, sono orgoglioso e felice per lui. Non è facile per nessuno fare mercato in mezzo alla pandemia».

Su Calhanoglu: «Sta crescendo tanto, mi sembra un processo completamente naturale, gli si doveva dare tempo per crescere, per imparare non solo il calcio italiano. Spero possa entrare anche lui nella storia del Milan, spero possa continuare così».