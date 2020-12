Rubinho: «Il Milan contenderà lo scudetto alla Juventus. L’Inter calerà»

L’ex portiere Rubinho si è espresso su quella che, secondo lui, sarà la lotta scudetto in Serie A quest’anno

Rubihno, ex portiere di Juventus e Genoa, ha parlato in esclusiva ai microfoni di juventusnews24.com (qui l’intervista completa), commentando anche quella che sarà la sfida per lo scudetto nella Serie A di quest’anno.

Rubinho a questo proposito ha detto: «Mi sono sorpreso quando ho visto il Sassuolo tra le prime posizioni, Juve e Inter quarta e quinta. Pioli è molto bravo, sta facendo benissimo con il Milan non da quest’anno ma dalla scorsa stagione anche. Secondo me, con la Juve in crescita, la lotta Scudetto sarà proprio tra i bianconeri e il Milan. Non vedo bene l’Inter, che tra poco calerà e non riuscirà a mantenere il passo delle altre».