Ronaldo: «Milan? mi sorprende. Sarà un campionato con sorpresa finale»

Ronaldo ha parlato alla Gazzetta, gli argomenti sono molteplici, da se stesso, alla forza degli attuali campioni, fino allo scudetto.

LOTTA SCUDETTO- «Con più di mezzo campionato da giocare? No, vale solo per l’autostima, per capire quanto si è pronti a lottare a quel Livello. Se invece intende che lo scudetto se lo giocheranno loro due ci sta, ma il Milan non ce lo mettiamo?».

STAGIONE PARTICOLARE- «Questa stagione è molto particolare: da campionato con sorpresa finale. E il Milan mi sta sorprendendo: calcio offensivo, veloce, giocatori di qualità».